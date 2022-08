Inter, un sacrificio per riscattare Lukaku: i tifosi si ribellano

16-08-2022 12:14

Il gol-partita di Denzel Dumfries a Lecce non ha fatto altro che sottolineare l’assoluta necessità dell’Inter di trattenere i giocatori più importanti oggi a disposizione di Simone Inzaghi, a partire proprio dall’esterno olandese e da Milan Skriniar, ancora nel mirino del PSG.

L’Inter pronta al sacrificio sul mercato

L’Inter, però, ha anche bisogno di fare cassa, ecco perché il club nerazzurro sta programmando una cessione dolorosa quanto utile a dare respiro al bilancio della società.

Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, infatti, sarebbe sempre più vicino l’addio di Cesare Casadei, giovanissimo centrocampista della Primavera nerazzurra su cui da tempo ha messo gli occhi il Chelsea. La trattativa con i Blues è aperta da tempo e secondo Pedullà ora sarebbe arrivata l’ora decisiva.

Inter: cedere Casadei per tenere Lukaku

Non solo: oltre a garantire denaro fresco nelle casse nerazzurre, la cessione di Casadei al Chelsea contribuirebbe anche a un’altra operazione futura da parte dell’Inter.

“Casadei, oggi c’è solo il Chelsea che si sta avvicinando ai famosi 15 come base fissa chiesti dall’Inter – scrive su Twitter Pedullà -. Operazione che agevolerà il riscatto di Lukaku”.

Già, perché il centravanti belga ha fatto ritorno all’Inter dal Chelsea in prestito secco, senza diritto od obbligo di riscatto da parte del club nerazzurro. L’idea di sacrificare Casadei, però, continua a non piacere ai tifosi dell’Inter.

I tifosi si ribellano alla strategia dell’Inter

“Poi però non piangiamo se i giovani esplodono all’estero o in altre squadre… un giocatore bravo che potrebbe fare le fortune dell’Inter nel futuro e che potrà valere molto di più verrà venduto per 15 milioni scarsi… ok che hanno bisogno di vendere, però Zaniolo non insegna nulla?”, il commento di Luca, che sintetizza il pensiero di molti interisti.

Luca la pensa come lui: “Un po’ come accade con Nainggolan-Zaniolo, il succo è quello”. “Ma che riscatto, l’operazione Casadei agevolerà solo il pagamento del prestito di Lukaku”, aggiunge Antonio, scettico sull’operazione. “I soldi servono, ma è sbagliato non credere nel ragazzo”, il parere di Jonew.

Durissimo Massimone, che allarga l’analisi all’intero mercato nerazzurro: “Grande operazione! Perdere un giovane promettente (Casadei) per un bolso di 31 anni che ti ha già abbandonato in passato, costringere l’attaccante più forte in rosa (Lautaro) a snaturarsi per fargli da gregario e non prendere Dybala a zero. Bravo Marotta”.