Inter, Vecino: gol con la Primavera dopo 7' dal suo ritorno in campo

Buone notizie per mister Conte che potrebbe trovare in casa un nuovo acquisto importante. Non si parla di un vero acquisto in sede di calciomercato, ma di Matias Vecino, che manca all’Inter dalla scorsa stagione e che quindi sarebbe come avere praticamente un nuovo giocatore.

Proprio oggi pomeriggio, il centrocampista uruguaiano è sceso in campo con la Primavera neroazzurra, per il recupero della quarta giornata di campionato, contro il Genoa.

Maglia da titolare e addirittura in goal dopo soli 7′ con una conclusione diagonale dopo un assist del gioiellino Fonseca. Un ritorno in campo perfetto. Ottime notizie quindi per Antonio Conte, con un Vecino che nel primo tempo della partita contro il Genoa è sembrato già in forma.

L’ultima partita ufficiale di Vecino in maglia neroazzurra risale allo scorso 20 Luglio quando i neroazzurri affrontarono il Verona. Oggi per l’uruguaiano è un nuovo giorno e può tornare presto a disposizione di Conte.

OMNISPORT | 28-01-2021 15:59