Inter: Vidal ad un passo dal Flamengo

04-07-2022 12:19

In casa Inter si lavora anche sul fronte delle uscite.

Alexis Sanchez ed Arturo Vidal, come è noto, sono in uscita dalla squadra nerazzurra a causa dei loro ingaggi particolarmente elevati. Il Corriere dello Sport riporta che per quanto riguarda il centrocampista, è in dirittura di arrivo la trattativa con il Flamengo. Il club di Steven Zhang pagherà al giocatoreuna buonuscita di 4 milioni di euro al lordo delle tasse, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Crescita per poi trasferirsi in Brasile.

Per quanto concerne Sanchez, non sono arrivate ancora proposte ufficiali, ma da Via della Liberazione sono fiduciosi che possa essere nuovamente il Flamengo a farsi avanti per portare alla corte di Dorival Junior anche l’ex attaccante di Udinese e Barcelona.

