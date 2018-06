Inter, William Carvalho è il nuovo obiettivo

Il nuovo obiettivo di mercato in casa Inter è William Carvalho.

Il club nerazzurro si starebbe muovendo a fari spenti per arrivare al 26enne centrocampista in forza allo Sporting Lisbona che è considerato l’alternativa principale a Dembelè, il primo nome fatto da Spalletti per rinforzare la metà campo.

L’arrivo di Carvalho che è attualmente impegnato al Mondiale con il Portogallo potrebbe essere anche favorito dal neo-tecnico biancoverdi Sinisa Mihahjlovic che come contropartita vorrebbe almeno il suo pallino Eder.

SPORTAL.IT | 23-06-2018 13:20