Inter, Zanetti: "Il primo Kakà era devastante"

13-01-2023 14:05

A pochi giorni dalla sfida di Supercoppa tra Inter e Milan, il vicepresidente nerazzurro Zanetti ha parlato di Kakà nella nuova puntata della miniserie “I Fantastici 10”: “Il primo Kakà al Milan era devastante, quando partiva con la palla al piede era molto difficile fermarlo – ha raccontato Zanetti -. Era un giocatore che faceva le due fasi, aiutava in difesa e dopo aveva un grande inserimento”.

Zanetti ha ricordato in particolar modo il derby di dicembre 2007, quando ha affrontato Kakà: “Tutti e due partimmo con la palla al piede correndo da metà campo fino in fondo. Io entrai in scivolata proprio alla fine, prima che riuscisse a crossare, sotto la nostra curva. Lì San Siro mi è venuto addosso. È una persona molto corretta, molto leale, ha grandi valori. Ci siamo frequentati tante volte fuori dal campo e abbiamo un rapporto molto cordiale. Ci vediamo per partite di beneficenza o altri eventi, magari a una cena, sempre con grande rispetto”.