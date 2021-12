Inter, Zanetti sceglie Suning ma sui social i tifosi hanno paura

07-12-2021 11:40

Il futuro dell’Inter è ancora in bilico. I nerazzurri si stano rendendo protagonisti di una stagione di altissimo livello, la squadra di Simone Inzaghi si prepara a scendere in campo al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, ma con in tasca già la qualificazione al turno successivo di Champions League.

Un traguardo importante che non veniva raggiunto da 10 anni e che arriva in un momento in cui Lautaro Martinez e compagni sitano facendo grandissime cose anche nel campionato italiano. I nerazzurri stanno cercando l’assalto al secondo scudetto consecutivo e le ultime giornate di campionato hanno confermato l’ottimo lavoro fatto sia da Marotta che dallo stesso Inzaghi.

Zanetti sceglie Suning: Con lui grandi successi

Ad esaltare il lavoro fatto dalla proprietà Inter e da Suning, ci pensa ora il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti che si è raccontato nel corso di un’intervista al quotidiano spagnolo As: “Con la nuova proprietà abbiamo vinto il campionato, siamo arrivati in finale di Europa League e dopo 10 anni siamo tornati agli ottavi di Champions, ci ha dato stabilità, qualcosa di essenziale per u club”.

Inter: i tifosi hanno dei dubbi sul futuro

Le parole di Javier Zanetti dividono i tifosi dell’Inter. I tanti sono convinti che l’attuale proprietà vada solo applaudita per i successi che è riuscita a conquistare, ma c’è chi ha dei dubbi per il futuro sopratutto dopo che la scorsa estate sono stati venduti giocatori importanti come Lukaku e Hakimi. “E’ solo mancata un po’ di esperienza – sostiene Alex – che ha portato a spese oltre il dovuto. Bisogna anche rispettare la situazione finanziaria del gruppo Suning tutt’altro che semplice da gestire”.

Mentre Marco ha dei dubbi: “Per ora la situazione sembra tranquilla, ma in futuro per garantire questa stabilità chi saremo costretti a vendere?”. Mentre Roberto se la prende con il giocatore argentino: “Non mi sembra che dicesse le stesse cose un mese fa quando disse che l’Inter era sull’orlo del fallimento, rimangiandosi poi tutto con la scusa della traduzione non fedele”.

