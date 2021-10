Inter, Zenga sogna il ritorno: "Sto facendo un percorso"

Al festival della presentazione del libro “Ero l’Uomo Ragno”, Walter Zenga ha ammesso di pensare sempre all’Inter: “Ho giocato la mia ultima partita con i nerazzurri l’11 maggio 1994 ma la cosa bella è che mi sembra di averlo fatto ieri. La maglia dell’Inter, Appiano Gentile, li sento come casa mia”.

Zenga sogna di allenare l’Inter, come ha ribadito più volte: “Non voglio arrivare ad allenare per diritto divino. Sta facendo un percorso e per ora non mi ha consentito di arrivare a quella panchina”.

OMNISPORT | 09-10-2021 15:24