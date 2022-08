10-08-2022 12:21

Ritorna prepotentemente all’ordine del giorno il caso Skriniar, al centro di un tira e molla che sta monopolizzando il mercato estivo dell’Inter. Il difensore è ancora un obiettivo del Paris Saint-German, che come riporta l’edizione odierna di Tuttosport è dallo scorso 8 luglio che non ha avanzato altre offerte: a giugno il club parigino metteva a disposizione circa 60 milioni più il cartellino di Julian Draxler, con Milan Skriniar che avrebbe potuto guadagnare nella Ligue 1 6 milioni netti contro i 3 attualmente incassati di stipendio.

Skriniar: il PSG potrebbe tornare all’assalto?

La situazione è rimasta magmatica da allora ma abbastanza silente, ma pare che il PSG possa già tornare all’assalto, senza però venire incontro alle richieste dell’Inter (parliamo di una cifra sui 70 milioni per il cartellino). Qualche giorno fa L’Equipe riteneva possibile l’arrivo di una nuova offerta entro fine agosto, probabilmente non oltre i 50 milioni, e nonostante di recente la squadra allenata da Galtier abbia ingaggiato per la difesa Nordi Mukiele, versatile difensore capace di coprire i ruoli nel reparto arretrato e nel centrocampo.

Zhang vuole blindare Skriniar, e si parla anche di rinnovo

Ma Skriniar pare resti al centro dei desiderata del PSG, e il presidente dell’Inter Zhang vuole chiudere il bilancio (a giugno 2023) in positivo, al di là dei 20 milioni in entrata per Pinamonti, andato al Sassuolo. Secondo però Tuttosport lo stesso Zhang potrebbe decidere di non far partire il proprio difensore, in particolare dopo il mancato colpo su Bremer, andato poi alla Juve. Nel frattempo viene considerato per il reparto anche Akanji, centrale svizzero del Borussia Dortmund ma in uscita, e con lo stesso giocatore che potrebbe voler accasarsi all’Inter (cosa che potrebbe contribuire a far scendere la valutazione chiesta dalla Germania di 20 milioni).

Le notizie sono alquanto contraddittorie su Skriniar, comunque: si vociferava di una attesa a tratti “impaurita” da parte dell’Inter, sapendo che il PSG potrebbe tentare il club neroazzurro con una offerta molto appetibile, ed altre voci invece parlano di uno Zhang, come abbiamo visto, propenso a togliere lo slovacco dal mercato, dove nel frattempo si attende l’offerta da parte del Nizza per il giovane Casadei (altro prospetto italiano sbolognato all’estero da una squadra di Serie A). Sky Sport in queste ore parla della fiducia da parte della dirigenza neroazzurra sul fatto che Skriniar possa rimanere, con la convinzione che possa arrivare addirittura un rinnovo a fine mercato da parte del giocatore.

I tifosi dell’Inter restano cauti su Skriniar

Al di là delle indiscrezioni che non hanno al momento riscontri concreti, il web ovviamente ribolle. Scrive su Twitter Gianfranco Rotondo: “Se si dovesse concretizzare davvero la cessione di Skriniar nelle ultime 3 settimane di mercato e a meno di 1 dall’inizio della stagione, sarebbe l’ultimo chiodo alla bara dell’inesistente progetto tecnico firmato Steven Zhang. Si naviga a vista. Ma le onde sono tortuose”.

