Internazionali, arrivano i primi tennisti: attesa per Djokovic e Musetti

Primi arrivi a Roma: lunedì si attende Djokovic

05-05-2023 12:52

Cresce l’attesa per la partenza ufficiale degli Internazionali di tennis di Roma.

Oggi, 5 maggio, è il giorno di Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. I due sono attesi al Foro italico con un primo allenamento sul Centrale. Recentemente a Ultimo Uomo, il ligure, sull’amico ha detto: “Lorenzo mi piace, e mi rivedo in alcune cose in lui. Con lui ho un bel rapporto e un feeling speciale, ci alleniamo spesso insieme. Ha molta facilità e tante soluzioni di gioco, ma capita anche che si ingarbugli da solo, come me. A volte entrambi facciamo fatica a tornare alla base, alle nostre sicurezze, e a essere solidi. Avere tante soluzioni può essere un qualcosa che diventa difficile gestire”.

Oggi sono attesi anche gli allenamenti di Casper Ruud, due volte finalista al Roland Garros, dalle 11 alle 14 sul Centrale, e Taylor Fritz (17-18.30 sul Centrale). Tante le star che arriveranno a Roma per rifinire la preparazione in vista degli Internazionali BNL d’Italia. Previsti anche Bianca Andreescu (dalle 11 sul Campo 7), la campionessa di Wimbledon Elena Rybakina (dalle 16 alle 18 sul campo 8).

Lunedì 8 arriverà Alexander Zverev e poi Novak Djokovic, campione in carica del toreno.