Internazionali d’Italia: Rune, “Sono pronto a far bene a Roma”

Il n.7 del ranking più forte dopo il Masters di Madrid. “Per certi risultati si deve passare da ko dolorosi” avverte

11-05-2023 14:01

Tra i tennisti più attesi agli Internazionali BNL d’Italia c’è il danese Holger Rune (n.7 del ranking), che arriva a Roma dopo la finale di Montecarlo e la sconfitta ai 16esimi di finale a Madrid contro Alejandro Davidovich Fokina.

“Dopo aver perso a Madrid – ha dichiarato alla stampa Rune – mi sono preso qualche giorno per riprendermi fisicamente dalle partite lunghe che ho affrontato. Ora, sono pronto per fare molto bene a Roma. Sono consapevole che per ottenere certi risultati si debba passare da ko dolorosi. Questo torneo è simile a quello di Montecarlo e sono convinto delle mie possibilità”.

A Roma il sorteggio lo ha posto nella parte alta del tabellone con Jannik Sinner e il serbo Novak Djokovic.