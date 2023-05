Internazionali d'Italia senza più azzurri: eliminato anche Musetti

Dopo l'eliminazione di Sinner ad opera di Cerundolo, cade anche Musetti, battuto da Tsitsipas. Nessun italiano ancora in gioco a Roma. Djokovic il favorito.

17-05-2023 08:13

Niente da fare. Dopo Jannik Sinner, anche Lorenzo Musetti viene eliminato dal tabellone principale degli Internazionali d’Italia di Roma che, a questo punto, non hanno più azzurri in gara.

Internazionali d’Italia, Musetti lotta ma si arrende a Tsitsipas

In un match decisamente “notturno” (la partita si è conclusa quasi alle due di notte), Lorenzo Musetti ha dato del filo da torcere a Stefanos Tsitsipas ma, alla fine, ha dovuto alzare bandiera bianca. Una sconfitta che l’azzurro ha commentato così: “Lascio Roma abbastanza soddisfatto”.

Il greco ha fatto valere la sua maggior esperienza nei momenti caldi del match, imponendosi in due set (7-5, 7-5 i parziali) e conquistando così il pass per i quarti di finale del torneo romano. Il greco, finalista nella scorsa edizione del torneo romano, se la vedrà ora con il croato Borna Coric che ha battuto la rivelazione del torneo Fabian Marozsan.



Internazionali d’Italia, tanta la delusione per gli azzurri

Tra i magnifici otto ancora in gioco per vincere gli Internazionali d’Italia non ci sono più italiani. Un vero peccato, soprattutto alla luce della prematura eliminazione di Carlos Alcaraz, probabilmente il pericolo numero uno.

Ancora una volta non ci sarà la possibilità di vedere un tennista azzurro alzare il trofeo del torneo. L’ultimo italiano ad esserci riuscito resta Adriano Panatta nel lontano 1976. La sensazione è che si sia sprecata una grande occasione. Sia Jannik Sinner che Lorenzo Musetti sembravano in grandi condizioni e, quindi, con le carte in regola per arrivare fino in fondo. L’altoatesino, in particolare, stava attraversando un grande momento ma, alla fine, è stato sorpreso da Francisco Cerundolo.

Internazionali d’Italia, Djokovic il grande favorito

A questo punto, riflettori puntati su Nole Djokovic che, viste le tante eliminazioni cocenti, è il favorito assoluto per portarsi a casa il titolo.

Il fuoriclasse serbo ha vinto la scorsa edizione e vanta ben sei successi a Roma. Dovesse portarsi a casa anche l’edizione 2023 salirebbe a sette vittorie nel torneo capitolino, a -3 dal recordman Rafael Nadal.