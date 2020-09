Internazionali, Dimitrov elimina Sinner

La corsa di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia si ferma agli ottavi di finale. Il tennista altoatesino è stato sconfitto in tre set dal bulgaro Grigor Dimitrov, che l’ha piegato in rimonta con i parziali di 6-4, 4-6, 4-6, in oltre 2 ore e mezza di gioco. L’azzurro inizialmente regge la pressione e si aggiudica il primo set sfruttando i tanti errori dell’avversario; nel secondo parziale Sinner si porta avanti di un break ma viene poi rimontato dal bulgaro, che riequilibra il match.

Alcuni problemi fisici (forse la schiena, come successo agli Us Open) e diversi errori tecnici penalizzano l’altoatesino nel terzo parziale: Dimitrov si porta sul 4-1, Sinner, molto nervoso, riesce a tornare in partita grazie a un break ma è costretto a cedere 6-4 dopo il decimo combattutissimo game, in cui neutralizza quattro match point.

Dimitrov affronterà nei quarti di finale il vincente della sfida tra il francese Humbert, che giovedì ha battuto Fognini, e il canadese Shapovalov.

OMNISPORT | 18-09-2020 13:41