Internazionali d’Italia, sorteggio poco fortunato per gli italiani

Sarà in salita fin da subito il cammino dei tennisti italiani agli Internazionali d’Italia. Il sorteggio effettuato in mattinata ha infatti messo gli otto azzurri di fronte ad avversari nel complesso piuttosto insidiosi da affrontare.

Jannik Sinner, reduce dall’eliminazione a Madrid per mano di Popyrin, affronterà al primo turno il francese Ugo Humbert ma in caso di vittoria si troverà immediatamente opposto a un Rafa Nadal deciso come non mai a vendicare la sconfitta subita nella capitale iberica da Zverev.

Anche Matteo Berrettini, ancora impegnato in Spagna, non avrà un avversario comodo visto che, a contendergli subito il passaggio del turno, si troverà di fronte un uomo in forma come Nikoloz Basilashvili, recente vincitore del torneo di Monaco di Baviera.

Potrebbero risultare non semplici da battere anche Gael Monfils e Kei Nishikori, rivali al primo turno rispettivamente di Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Pure il match di Lorenzo Musetti (opposto al vincitore del Masters 1000 di Miami Hubert Hurkacz) sulla carta non appare dei più tranquilli, mentre più arduo ancora sarà il compito per Salvatore Caruso, Gianluca Mager e Stefano Travaglia, sorteggiati rispettivamente contro David Goffin, Alex De Minaur e il fumantino Benoit Paire.

Di seguito tutti gli accoppiamenti del primo turno degli Internazionali d’Italia.

(1) Novak Djokovic (SRB) vs Bye

Daniel Evans (GBR) vs Taylor Fritz (USA)

Qualificato vs Qualificato

Qualificato vs (16) Grigor Dimitrov, (BUL)

(9) Matteo Berrettini vs Nikoloz Basilashvili (GEO)

John Millman (AUS) vs Dusan Lajovic (SRB)

Marin Cilic (CRO) vs Alexander Bublik (KAZ)

(5) Stefanos Tsitsipas (GRE) vs Bye

(4) Dominic Thiem (AUT) vs Bye

Guido Pella (ARG) vs Marton Fucsovics (HUN)

(WC) Gianluca Mager vs Alex de Minaur (AUS)

Lorenzo Sonego vs (14) Gael Monfils (FRA)

(10) Roberto Bautista Agut (ESP) vs Qualificato

Lloyd Harris (RSA) vs Cristian Garin (CHI)

Qualificato vs Jan-Lennard Struff (GER)

(7) Andrey Rublev (RUS) vs Bye

(8) Diego Schwartzman (ARG) vs Bye

Filip Krajinovic (SRB) vs Felix Auger-Aliassime (CAN)

Karen Khachanov (RUS) vs Qualificato

(WC) Salvatore Caruso vs (12) David Goffin (BEL)

(15) Hubert Hurkacz (POL) vs (WC) Lorenzo Musetti

Richard Gasquet (FRA) vs Reilly Opelka (USA)

Miomir Kecmanovic (SRB) vs Aslan Karatsev (RUS)

(3) Medvedev, Daniil (RUS) vs Bye

(6) Alexander Zverev (GER) vs Bye

Qualificato vs Adrian Mannarino (FRA)

Kei Nishikori (JPN) vs Fabio Fognini

Laslo Djere (SRB) vs (11) Pablo Carreno Busta (ESP)

(13) Denis Shapovalov (CAN) vs Casper Ruud (NOR)

(WC) Stefano Travaglia vs Benoit Paire (FRA)

Ugo Humbert (FRA) vs Jannik Sinner

(2) Nadal, Rafael (ESP) vs Bye

OMNISPORT | 08-05-2021 13:52