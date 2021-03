Intervento riuscito per Calabria, recupero in 30 giorni

Davide Calabria è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dopo aver riportato, nel corso di Manchester United-Milan, una lesione al menisco mediale.

La nota del Milan su Calabria

L’operazione è perfettamente riuscita, così come annunciato dal Milan attraverso una nota ufficiale: “AC Milan comunica che Davide Calabria è stato operato per risolvere la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento in artroscopia, effettuato presso la clinica La Madonnina dal Dottor Roberto Pozzoni alla presenza del responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in 30 giorni”.

Il Milan, nella giornata di giovedì, aveva anticipato che l’entità del problema riportato dell’esterno difensivo nel corso della sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League, era stato di un’entità tale da richiedere l’intervento.

Le gare senza Calabria

Calabria quindi, qualora tutto dovesse andare secondo i programmi, farà il suo ritorno in campo verso la fine di aprile. Questo vuol dire che salterà le gare contro Fiorentina, Sampdoria, Parma e Genoa e che potrebbe rientrare per la gara con il Sassuolo valida per il 32esimo turno di Serie A in programma il prossimo 21 aprile, o più probabilmente per quella successiva contro la Lazio all’Olimpico programma il 25 aprile.

OMNISPORT | 19-03-2021 18:51