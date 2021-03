Europa League 2020/2021, sorteggio quarti: la Roma sfiderà l'Ajax

La Roma di Paulo Fonseca dovrà vedersela con l’Ajax. E dovrà giocare in Olanda: questo è il verdetto dell’urna di Nyon. In caso di successo, i giallorossi si troverebbero di fronte la vincente di Granada-Manchester United. Le altre sfide uscite dall’urna dell’Uefa sono: Arsenal-Slavia Praga; Dinamo Zagabria-Villarreal.

La diretta del sorteggio

13:21 facciamo un po’ di ordine, dopo la sentenza dell’urna. La vincente di Granada-Manchester affronterà la vincente di Ajax-Roma. Dall’altra parte del tabellone, la vincente di Arsenal-Slavia Praga sfiderà una tra Dinamo Zagabria e Villarreal

13:19 Dinamo Zagabria-Villarreal

13:15 AJAX-ROMA

13:13 Arsenal-Slavia Praga

13:12 Granada-Manchester United

13:10 a effettuare le operazioni di sorteggio l’ex City Clichy

13:07 è incominciato il sorteggio di Europa League che definirà il tabellone dei quarti: romanisti e Roma in attesa

12:59 tutto è pronto per l’avvio del sorteggio dei quarti

I timori della Roma, in attesa di conoscere la sua avversaria

Timori e ansie accompagnano il pur entusiasmante risultato legato alla tenacia della Roma che, nonostante le criticità e le difficili questioni di spogliatoio, ha conquistato in Europa League. Unica italiana rimasta in corsa, la squadra di Paulo Fonseca ha archiviato la partita dello Shakthar con quel sano opportunismo dimostrato in campo dalle individualità, ben organizzate e addomesticate da Fonseca, il tecnico portoghese tra i più discussi a inizio stagione. Invece è lui, con le sue idee e le sue soluzioni, malgrado gli errori innegabili, che ha portato la Roma fino a qui. Fino a questo sorteggio che presenta delle insidie importanti.

Regolamento sorteggio quarti

Non ci sono teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione (con due squadre sono rimasti solo gli spagnoli con Villarreal e Granada, e gli inglesi, Arsenal e United). I quarti si giocheranno l’8 e il 15 aprile, le semifinali il 29 aprile e 6 maggio, la finale il 26 maggio a Danzica (Polonia).

Sorteggio quarti Europa League 2020/2021: le qualificate

In questo sorteggio dei quarti di Europe League ci sono squadre di varia provenienza, a differenza della Champions. Nel gruppo di otto finale ci sono: Inghilterra (United e Arsenal) e Spagna (Villarreal e Granada), olandesi (Ajax), croati (Dinamo), cechi (Slavia) e la Roma.

Le date dei quarti di finale

8 aprile: andata

15 aprile: ritorno

Le date delle semifinali e della finalissima

Semifinali: 29 aprile e 6 maggio; finalissima il 26 maggio a Danzica.

