Intervista inedita di Schumacher resa nota dalla famiglia

In vista del suo 50esimo compleanno, che cadrà il 3 gennaio del 2019, la famiglia di Michael Schumacher ha pubblicato un’intervista inedita all’ex pilota della Ferrari, fatta il 30 ottobre del 2013, qualche settimana prima del tragico incidente sulle nevi di Meribel mentre sciava e pubblicata in queste ore dal sito spagnolo “Marca”.

Da 5 anni i familiari hanno mantenuto il più stretto riserbo sulle condizioni del 7 volte campione del mondo di F1 ma ora hanno deciso di celebrare con questa intervista la festa del pilota tedesco. Schumacher risponde alle domande dei fan e dice: “Il campionato più emozionante fu quello di Suzuka nel 2000 con la Ferrari. La Rossa non vinceva il Mondiale da 21 anni e io non lo vincevo da 4, fu un torneo eccezionale e alla fine la spuntammo”. Gli chiedono del pilota che rispetta di più e lui risponde: “Mika Hakkinen per le grandi battaglie in pista e per un rapporto privato molto bello”. Il suo idolo d’infanzia non era un pilota ma un calciatore, tra l’altro suo omonimo: “Da piccolo ammiravo molto Senna o Vincenzo Sospiri nel karting ma il mio vero idolo era il portiere della Germania, Toni Schumacher”.

COME SI DIVENTA CAMPIONI – Poi consigli per diventare un big: “Per crescere non basta fare attenzione alla macchina ma guardare te stesso, gli altri piloti e non solo chi ti sta daanti ma tutti perchè in ognuno c’è qualcosa di speciale da conoscere”. Sulla F1 moderna (risalente ovviamente al 2013) dice: “E’ molto dura ma prima lo era ancora di più, senza freni potenti né direzione assistita. Resta ancora però uno degli sport più duri che si possono fare e necessita una grande preparazione”. Schumacher ricorda l’importanza di mantenere sempre i piedi per terra: “I record sono una cosa ma sono ancora più importanti i dubbi che devi avere, non essere troppo convinto di essere il migliore per crescere ulteriormente. Io ho sempre pensato: non sono abbastanza bravo, devo lavorare di più, è uno dei segreti per diventare quello che sono diventato”.

