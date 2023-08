Frosinone-Napoli, Garcia bacchetta Osimhen. Victor non si sbilancia sul rinnovo. Le richieste di Di Francesco

Le interviste in conferenza stampa di Garcia, Osimhen e Di Francesco al termine di Frosinone-Napoli

19-08-2023 21:36

Grande gioia per Rudi Garcia al termine della vittoria fuori casa con il Frosinone per 1-3. Esordio vincente per il nuovo allenatore del Napoli che si gode i suoi nuovi Campioni d’Italia. Le sue parole di sala stampa al termine della gara.

Le parole di Garcia dopo la vittoria: Mi aspetto di più da Osimhen

Da Osimhen a Simeone per poi parlare anche dell’esordio sfortunato di Cajuste e il nuovo ruolo jolly di Ostigard, parla Garcia in conferenza:

Sul centrocampo credo che sia un reparto fondamentale per la squadra, tutti i miei centrocampisti hanno la qualità di poter gestire differenti ruoli. Sono importanti le rotazioni sulle fasce e dei tre centrocampisti. Nel primo tempo siamo stati un po’ macchinosi, ma siamo stati bravi a ribaltare in fretta la gara attaccando. Riempire tanto l’area di rigore non è sempre proficuo, dovevamo calciare di più da fuori e infatti così abbiamo trovato il gol. Osimhen male sul piano difensivo, gliel’ho detto a fine primo tempo affinché difendesse di più tatticamente come avevo previsto. Abbiamo fatto un secondo tempo di grande qualità. Simeone è entrato al momento opportuno per farlo rifiatare per il grande lavoro che gli ho chiesto di fare. Cajuste andava per forza sostituito, era anche ammonito ma ho scoperto che Ostigard sarà il jolly del centrocampo e difesa.

Le parole di Osimhen: sto ancora negoziando con ADL

Dalla vittoria con il Frosinone ai rumors di mercato, parla Osimhen:

L’importante è partire bene, congratulazioni alla squadra ma anche al Frosinone che ha giocato una ottima partita. Sono felice per la vittoria e per i due gol segnati. Per il calciomercato c’è stata molta speculazione su quelle notizie e con De Laurentiis sto ancora negoziando. Per adesso sono un giocatore del Napoli e farò di tutto per questa squadra. Per me è importante avere la fiducia di Rudi Garcia, ognuno di oggi deve essere un leader in questo gruppo.

Di Francesco ammette il divario tecnico enorme con il Napoli

Il neo allenatore del Frosinone, Di Francesco, ammette le difficoltà di affrontare il Napoli e crede che l’atteggiamento del Frosinone sia stato giusto: