Serie A, i bomber della stagione tra certezze e novità: da Osimhen a Retegui, passando per Vlahovic e Lautaro Martinez

Serie A ai nastri di partenza, tra attaccanti da ritrovare e futuri bomber: attesa per i big Osimhen, Vlahovic e Lautaro ma occhio anche alle sorprese Retegui e Beltran

18-08-2023 11:16

La Serie A si appresta ad aprire finalmente i battenti, dopo un’estate caratterizzata da eccellenti addii, graditi ritorni e investimenti arabi che stanno continuando a drogare il calciomercato. Sarà ancora una volta la Serie A dei bomber, tra certezze e novità che potrebbero presto dominare il massimo campionato italiano. Da Osimhen a Lautaro Martinez, passando per Ciro Immobile e Dusan Vlahovic, senza dimenticare attaccanti come Mateo Retegui e Beto Betuncal.

Serie A, prima giornata alle porte: la Top 5 degli attaccanti

Nonostante un complessivo ridimensionamento tecnico, dettato dalle dinamiche dell’ultima sessione di mercato (ancora in corso, ndr), non manca la curiosità di vedere all’opera i big della Serie A 2023-24. La permanenza di Victor Osimhen consente ai tifosi del Napoli di sognare ancora, mentre l’Inter di Simone Inzaghi non può far altro che puntare forte sul solito Lautaro Martinez, dopo aver salutato calciatori del calibro di Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Per l’argentino può essere l’annata della definitiva consacrazione in Italia e in Europa, a pochi mesi dalla sua prima finale di Champions League.

Sponda Juve, c’è aria di ripartenza, ma non di rivoluzione. Senza competizioni europee, la squadra di Massimiliano Allegri si candida per un posto nelle zone nobili della classifica. L’esclusione di Leonardo Bonucci non sembra aver inciso sulla serenità e sul rendimento del gruppo bianconero nel corso di questo pre-campionato, che ha confermato la solidità difensiva della Vecchia Signora e ha messo in vetrina nuovi giovani interessanti, figli del progetto Next Gen. Archiviata la telenovela Lukaku, resta Dusan Vlahovic. Il bomber serbo scalpita e non vede l’ora di tornare a recitare un ruolo da protagonista, come ai tempi della Fiorentina.

Il “sempreverde” Ciro Immobile, invece, è reduce da un’annata non facile, con tanti acciacchi muscolari che hanno condizionato il rendimento del centravanti di Torre Annunziata. L’età avanza, ma è sempre una garanzia: al pari di Immobile, Olivier Giroud non ha intenzione di cedere il passo, ecco perché sarà ancora una volta al centro del reparto offensivo del Milan di Stefano Pioli. Non il classico killer in area di rigore, ma uno di quei giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero, per esperienza, capacità di lettura e qualità sotto porta.

La Top 5 degli attaccanti della Serie A 2023-24:

Victor Osimhen (Napoli)

Lautaro Martinez (Inter)

Ciro Immobile (Lazio)

Dusan Vlahovic (Juventus)

Olivier Giroud (Milan)

Attaccanti Serie A 2023-24: le novità

Tra nuovi arrivi e romantici ritorni, i tifosi non possono che nutrire grandissime aspettative su determinati calciatori. Chiaramente, complici logiche legate al fantacalcio, i riflettori restano puntati anche su attaccanti non di prima fascia: tra questi, accompagnati da curiosità e un velo di scetticismo, punte del calibro di Scamacca, Beltran e Retegui, senza dimenticare centravanti che devono confermarsi al loro secondo anno in Italia, come Beto e Boulaye Dia.

Scamacca, approdato all’Atalanta per sostituire Hojlund, potrebbe ritrovarsi definitivamente in Serie A dopo l’agrodolce esperienza in Premier League con la maglia del West Ham. È l’anno che conduce ai prossimi Europei e l’ex Sassuolo non vorrà certo perdere il treno della Nazionale. Discorso simile per l’italo-argentino Retegui, all’esordio nel massimo campionato nostrano e già a segno in Coppa Italia davanti ai tifosi del Genoa, compagine che potrebbe non recitare il ruolo di semplice neopromossa.

Lucas Beltran, invece, è un gioiello pronto a brillare, preso dalla Fiorentina per rimpiazzare Arthur Cabral. Nell’ultima stagione la consacrazione in Sudamerica con i colori del River Plate e ora la grande chance nel Belpaese, dove dovrà dimostrare tutto il suo valore. La Fiesole lo ha accolto con grande entusiasmo, ma è normale che avrà bisogno di un primo periodo di adattamento.

Fantacalcio, gli attaccanti da prendere: consigli per l’asta

C’è chi l’ha già fatta, c’è chi la farà soltanto al termine della finestra di mercato, ma l’asta del fantacalcio resta uno dei momenti più attesi da tutti gli appassionati. Arrivare agli attaccanti con un budget importante è fondamentale, ma non bisogna dimenticare di costruire una squadra equilibrata e in grado di regalare bonus in tutti i reparti.

Oltre ai big, che rischiano di andar via a cifre spropositate, in avanti è lecito dare fiducia anche due o tre attaccanti di seconda fascia. Il primo consiglio è evitare di prendere una coppia della stessa squadra, così da avere maggiori soluzioni ogni weekend, senza particolari condizionamenti. Da Dybala a Berardi, passando per i sopracitati Retegui, Beltran e Scamacca, fino ad arrivare ai vari Beto, Dia, Caputo e Pinamonti: giocatori non da primo slot, ma che hanno ugualmente tanti bonus nelle gambe.