Frosinone-Napoli, Kvaratskhelia fuori per affaticamento: Rudi Garcia si affida a Raspadori

Comincia con una brutta notizia la stagione del Napoli, Rudi Garcia non avrà a disposizione Khvicha Kvaratskhelia per il debutto a Frosinone: al suo posto ci sarà Giacomo Raspadori

18-08-2023 12:15

Prima giornata di campionato e prima defezione per il Napoli di Rudi Garcia che perde subito per infortunio il suo gioiello Khvicha Kvaratskhelia. Il giocatore georgiano non prenderà dunque parte alla sfida di campionato contro il Frosinone a causa di un affaticamento muscolare che invita il club alla prudenza in questa prima della serie A.

Napoli, a Frosinone senza Kvara

Khvicha Kvaratskhelia non sarà del match a Frosinone. A poco più di 24 ore dalla prima giornata di campionato, il Napoli è costretto a rinunciare a uno dei suoi gioielli. L’attaccante georgiano è stato fermato a causa di un affaticamento muscolare che non gli permette di essere al meglio per la prima giornata di campionato e lo staff medico del Napoli ha consigliato di tenerlo fuori dalla prima sfida stagionale sul campo del neopromossa Frosinone. Non si tratta di un vero e proprio infortunio ma piuttosto di una scelta precauzionale per evitare problemi più seri.

Garcia lancia Raspadori: un’opportunità per Jack

Al posto di Kvara, Rudi Garcia potrebbe concedere un’opportunità a Giacomo Raspadori. L’attaccante arrivato la scorsa estate dal Sassuolo è stato una pedina importante nel Napoli della scorsa stagione mettendo a segno gol pesanti e decisivi come quello sul campo della Juventus che di fatto ha regalato il tricolore al Napoli ma il suo impiego, anche a causa di alcuni problemi fisici, è stato molto incostante e irregolare. Nel corso di questo precampionato Rudi Garcia lo ha provato in diverse posizioni del campo e domani l’attaccante verrà probabilmente scelto come esterno d’attacco sulla fascia sinistra per prendere il posto di Raspadori.

Napoli, quanti infortuni muscolari

Il precampionato del Napoli, come mai in passato, è stato condizionato da tanti piccoli problemi fisici e di infortuni. Rudi Garcia ha provato a calmare tutti nel corso delle ultime settimane facendo notare che la preparazione di questa stagione è molto diversa da quella da poco conclusa e non è sembrato particolarmente preoccupato da questa situazione. Nel corso dei ritiri a Dimaro e Castel di Sangro si sono fermati nell’ordine Demme, Lobotka, Mario Rui e Osimhen, oltre che lo stesso Kvaratskhelia. Ora però il tecnico transalpino dovrà fare a meno proprio del georgiano e con Anguissa ancora in forse.