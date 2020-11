Inzaghi a Pirlo: "Ma chi te lo fa fare"

La sfida tra Benevento e Juventus è stata anche la sfida tra due grandi amici, oltre che ex compagni, come Filippo Inzaghi e Andrea Pirlo, per la prima volta rivali in panchina.

Il match è finito 1-1, con i goal di Letizia e Morata. A fine partita il tecnico dei campani ha ricordato il dialogo avuto con il collega prima della partita, svelando un retroscena a ‘Sky Sport’. “A Pirlo prima della partita ho detto ‘ma chi te l’ha fatto fare?’, quando vinci sei il più bello e quando perdi sappiamo tutti come va”.

Pirlo ha risposto a distanza di pochi minuti. “È ciò che mi piace fare, mi piace avere pressioni, quindi vado avanti con il mio lavoro”

Inzaghi è tornato in Serie A per la sua terza stagione, dopo aver allenato Milan e Bologna nella massima categoria. Pirlo, invece, è alla primissima esperienza.

Ieri, alla vigilia del match, il tecnico bianconero aveva definito Inzaghi “un malato di calcio”.

OMNISPORT | 28-11-2020 20:47