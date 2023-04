Inzaghi deve superare il tabù campionato: a Empoli serve l’Inter da Champions

Sfruttando l'entusiasmo per la qualificazione in Champions League, l'Inter dovrà ora ritornare a lottare per il quarto posto

22-04-2023 12:09

Dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League, l’Inter deve ora riconcentrarsi sul campionato per rientrare in zona Champions, e per questo è fondamentale tornare a fare punti già nella sfida contro l’Empoli.

Inter, Contro l’Empoli serve una prestazione da Champions

La conquista della semifinale di Champions League per la formazione di Inzaghi è stato un importante traguardo. Ad inizio stagione l’obiettivo in Europa era quello di superare la fase ai gironi e poi approdare agli ottavi di finale. L’Inter è andata oltre: ha superato i gironi eliminando anche il Barcellona, facendo lo stesso con il Porto agli ottavi ed il Benfica ai quarti rendendo semplice ciò che non lo era affatto. Da qui deve essere raccolta la carica giusta per agganciare il quarto posto in Serie A. La qualificazione in Champions per la prossima stagione è fondamentale e l’Inter non può non arrivarci. Per questo, la sfida con l’Empoli è considerata come la prima di otto finali.

Inter, contro l’Empoli fondamentale l’aspetto mentale

Il periodo più difficile in Campionato è iniziato nella gara d’andata giocata e persa contro l’Empoli a San Siro. La formazione di Simone Inzaghi non ha mai brillato in modo continuativo. Tuttavia, dalla sconfitta arrivata dopo la vittoria della Supercoppa Italiana il momento di crisi si è acuito e si abbattuto verso tutto ciò che è arrivato dopo, perlomeno in Serie A. Ora arriva il momento della grande possibilità, quella decisiva. Sfruttando quanto fatto in Champions, la squadra di Inzaghi deve avere concentrazione per riottenere quel posto in classifica necessario alla qualificazione in Champions League.

Inter-Empoli: precedenti favorevoli ai nerazzurri

I precedenti tra Inter ed Empoli propendono per la formazione di Simone Inzaghi. In 29 confronti, le vittorie nerazzurre sono state ben 22, 3 pareggi e 4 successi della squadra toscana. L’Inter ha siglato complessivamente 60 gol alla squadra ora allenata da Zanetti, mentre gli ospiti si fermano a 24.