Inter, il Benfica chiede scusa per quanto accaduto nella gara di ritorno

La nota del club: "Il calcio che vogliamo non prevede questo tipo di situazione".

21-04-2023 19:57

Bellissimo gesto da parte del Benfica, che ha voluto chiedere scusa all’Inter per quanto accaduto nella gara di ritorno nei quarti di Champions League, con alcuni tifosi portoghesi che hanno lanciato fumogeni tra il pubblico nerazzurro.

Questo il testo del comunicato del club lusitano: “Il Benfica informa di aver inviato una lettera all’Inter esprimendo il proprio rammarico e scusandosi per gli incidenti accaduti durante la partita di Champions League. Il calcio che vogliamo non prevede questo tipo di situazione, che è del tutto ripugnante e non è in linea con i valori e i principi del Benfica”.