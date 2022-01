Inzaghi e le difficoltà dell'Inter: "A San Siro non si può giocare"

L’Inter vince all’ultimo respiro grazie al colpo vincente di Edin Dzeko contro un ottimo Venezia che ha messo in difficoltà i campioni d’Italia nonostante le numerose assenze.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha analizzato la prova dei suoi, che possono proseguire in vetta alla classifica.

“Il goal di Dzeko penso ci abbia risolto un problema. La squadra ci ha creduto: i ragazzi sono stati bravissimi considerando anche il periodo. Il campo è il problema più grande: sta diventando ingiocabile e diventa un problema sia per noi che per il Milan. Adesso c’è la sosta: la società si sta già operando perché bisogna porre rimedio perché è diventato difficile giocare. Non è una scusante: si può far meglio a livello di sviluppo di gioco anche su questo campo, ma obiettivamente non si riesce a giocare. Per noi che piace giocare, ma penso anche allo stesso Milan che gioca un gran calcio, bisogna far qualcosa perché è irregolare, duro e secco”.