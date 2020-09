Ismajili allo Spezia: rinforzo d'esperienza, è ufficiale

Arriva dall’Hadjuk Spalato il nuovo difensore dello Spezia: è infatti l’ufficiale l’ingaggio da parte della società ligure di Ardian Ismajli, pronto a ricoprire un ruolo importante nella formazione di Italiano, appena promossa in Serie A.

Il 24enne albanese ha firmato un triennale con lo Spezia. L’annuncio dell’acquisto di Ismajili è stato dato dallo stesso club ligure in giornata: “Ardian Ismajli è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio! Il difensore arriva a titolo definitivo dall’Hajduk Spalato ed ha firmato un contratto che lo legherà al club di via Melara per tre anni”.

Principalmente centrale di difesa, Ismajili può anche giocare come terzino destro in caso di necessità: per Italiano un ottimo rinforzo in vista del debutto in Serie A.

OMNISPORT | 14-09-2020 16:57