Italia-Israele: orario, formazioni, dove vederla in tv, Nations League

Azzurri in campo per la IV giornata della competizione con Israele sul campo del Bluenergy Stadium, per l'occasione messo in massima sicurezza

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Belgio, l’Italia si appresta a tornare in campo per la quarta giornata del Gruppo B della Lega A di Nations League. Questa volta gli Azzurri affronteranno Israele al Bluenergy Stadium di Udine. La squadra di Spalletti guida la classifica del girone con 7 punti, con un punto in più rispetto alla Francia di Deschamps.

Israele, allenata da Shimon, è ancora ferma a quota zero, reduce da una pesante sconfitta per 1-4 proprio contro i francesi. L’obiettivo dell’Italia sarà consolidare il primo posto, dopo la buona prestazione contro i Diavoli Rossi, nonostante l’espulsione di Pellegrini sul finire del primo tempo che ha cambiato la partita.

Alta tensione dentro, ma soprattutto fuori dal campo: l’area attorno al Bluenergy Stadium sarà trasformata e messa in sicurezza con barriere, dissuasori e la presenza di artificieri.

Nations League, Italia-Israele: dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Italia e Israele, in programma domani, lunedì 14 ottobre, andrà in scena al Bluenergy Stadium di Udine con calcio d’inizio fissato alle 20:45. La gara sarà visibile in maniera gratuita in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. In contemporanea, si disputerà l’altra gara del gruppo B della Lega A, Belgio-Francia.

Italia-Israele, le probabili formazioni

Per la sfida contro Israele, Spalletti potrebbe apportare alcune modifiche rispetto alla formazione vista contro il Belgio. Nel consueto 3-5-2, in difesa dovrebbe esserci Buongiorno al posto di Bastoni, affiancato da Di Lorenzo e Calafiori. Sulle fasce, si prevede un possibile turnover: Bellanova potrebbe sostituire Cambiaso, mentre Udogie prenderebbe il posto di Dimarco. A centrocampo, il trio dovrebbe essere composto da Frattesi, Fagioli e Tonali. In attacco, ci sarà la coppia Raspadori e Retegui.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Udogie; Raspadori, Retegui. Ct: Spalletti.

Israele dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 contro l’Italia. In difesa, la linea a quattro sarà composta da Feingold, Nachmias, Sholmo e Leidner. A centrocampo, in posizione mediana, ci saranno Kanikovski e Abu Fani. In attacco, Baribo sarà il riferimento centrale, supportato sulla trequarti da Abada, Peretz e Gloukh.

ISRAELE (4-2-3-1): Gerafi; Feingold, Nachmias, Shlomo, Leidner; Kanikovski, Abu Fani; Abada, Peretz, Gloukh; Baribo. Ct: Shimon.

Italia-Israele, precedenti e arbitro

La gara tra Italia e Israele sarà diretta dall’arbitro spagnolo Ricardo de Burgos, affiancato dagli assistenti Iker De Francisco e Alfredo Rodriguez Moreno, mentre il quarto ufficiale sarà Pablo Gonzalez Fuertes. Al VAR ci sarà Carlos del Cerro Grande, con Adrian Cordero all’AVAR. Sono sei i precedenti tra le due squadre, con l’incontro più recente disputato lo scorso anno in Nations League, che si è concluso con la vittoria dell’Italia per 1-2. Il bilancio complessivo sorride agli Azzurri, con cinque vittorie e un pareggio.