Italbasket, al gruppo si aggrega Mannion

09-11-2022 10:18

Continua il raduno della Nazionale di coach Gianmarco Pozzecco, in preparazione alle gare della seconda finestra della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2023. INella serata di ieri si è già aggregato al gruppo Nico Mannion: il playmaker della Virtus Segafredo Bologna sarà già disponibile oggi per l’allenamento.

Gli Azzurri affronteranno la Spagna venerdì 11 novembre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro alle ore 21.00.

Dopo le tre vittorie consecutive della scorsa estate (contro Paesi Bassi e Ucraina in trasferta e Georgia in casa), l’Italia è in testa alla classifica del Gruppo L in compagnia della Spagna e vede il Mondiale sempre più vicino. Per qualificarsi matematicamente già in questa tornata, gli Azzurri dovranno battere i Campioni del Mondo e d’Europa e la Georgia. In caso contrario occorrerà attendere le ultime due gare dell’ultima finestra (23 febbraio in casa contro l’Ucraina e 26 febbraio in trasferta in Spagna). Al Mondiale 2023 (Giappone, Indonesia e Filippine) si qualificano le prime tre squadre classificate.