Italia, Acerbi: "Comincio a sentirmi abbastanza bene"

23-09-2022 23:48

Una partita importante per l’Italia in Nations League, vinta 1-0 con l’Inghilterra. Particolare anche per il cambio di modulo con la difesa a tre. Francesco Acerbi ne ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “È andata bene. Volevamo vincere davanti al nostro pubblico e dimostrare che ci siamo ancora, che il momento di flessione è andato via. Abbiamo fatto una buonissima partita di squadra”.

Sul 3-5-2 ha detto: “Il mister ha deciso di fare questo modulo, mi sembra che l’80% delle squadre giochi a tre. Abbiamo gli interpreti per fare questo tipo di gioco e penso sia andata bene”. Terza partita in pochi giorni per Acerbi dopo le due da titolare con l’Inter: “Ho cercato di riposarmi un po’ e allenarmi il giusto, mi sono tenuto bene. Oggi comincio a sentirmi abbastanza bene“.