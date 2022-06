Italia, addio Mondiali: Ecuador non escluso

10-06-2022 18:19

Adesso è nuovamente ufficiale: l’Italia non andrà ai Mondiali in Qatar. L’ultima speranza per gli azzurri era infatti l’esclusione dell’Ecuador ma, attraverso una nota, la Fifa si è espressa chiaramente: “La Disciplinare della Fifa ha preso la propria decisione in relazione alla potenziale ineleggibilità del giocatore Byron David Castillo Segura in merito alla sua partecipazione a otto partite di qualificazione della squadra nazionale della Federcalcio ecuadoriana alla competizione preliminare del Mondiale di Qatar 2022”.

Recentemente, lo stesso presidente della Figc Gravina non aveva dato alcuna speranza all’Italia: “Possibilità in caso di esclusione dell’Ecuador? Zero. L’Europa ha 13 posti disponibili e li ha occupati, se si libererà un posto in Sudamerica andrà una nazionale sudamericana. Abbiamo sentito la FIFA per darci un momento di ebbrezza, la risposta è stata assolutamente negativa”.

“In Qatar avrebbero piacere ad avere l’Italia? Anche noi avremmo piacere. Ma le regole sono queste e noi siamo andati fuori per demerito” ha chiosato Gravina. L’Italia si deve rassegnare a guardare così i Mondiali dal divano, senza dimenticare quanto di buono visto la scorsa estate. Ora testa più che mai alla Nations League.