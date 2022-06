Italia ripescata al Mondiale, la decisione della FIFA scatena i social

10-06-2022 18:25

Ci avevamo sperato un po’ tutti, anche per via di alcune dichiarazioni del ct, Roberto Mancini. Ogni notizia e aggiornamento, pur essendo consci che non sarebbe potuto mai accadere, ha fatto sobbalzare i cuori nella speranza di vedere la nazionale azzurra campione d’Europa sfruttare l’ultimo spiraglio per accedere al tabellone finale dei Mondiali in programma il prossimo novembre in Qatar.

Italia al Mondiale, la decisione delle FIFA

Quella misera e residua speranza, legata soprattutto alla “questione Ecuador” è, oggi, costretta a svanire (quasi) definitivamente. L’Italia è fuori del Mondiale per la seconda edizione consecutiva: niente Russia nel 2018, niente Qatar nel 2022. A far calare il sipario sulla vicenda ci ha pensato il comitato disciplinare della FIFA, respingendo il ricorso del Cile nei confronti dell’Ecuador, accusato di aver fatto disputare otto gare di qualificazione al giocatore colombiano Byron David Castillo Segura. Questa la decisione ufficiale del massimo organismo del calcio mondiale:

Dopo aver analizzato la documentazione presentata da tutte le parti interessate, e considerando tutti gli elementi acquisiti, la Commissione disciplinare della Fifa ha deciso di chiudere il procedimento contro la Federazione dell’Ecuador

L’accusa del Cile all’Ecuador

Il ricorso presentato alla FIFA dal Federcalcio cilena chiedeva l’esclusione dell’Ecuador dal Mondiale per aver schierato Byron Castillo che, secondo l’accusa, sarebbe colombiano. Tesi sostenuta anche dal certificato di battesimo e dal verbale di registrazione sanitaria presentati negli ultimi giorni dai cileni e apparentemente attestanti le origini colombiane del difensore. Evidentemente, però, le prove non sono bastate a convincere la FIFA, che ha dato ragione alla parte accusata e confermato a qualificazione mondiale degli ecuadoregni, inseriti nel girone con Qatar, Senegal e Olanda.

Italia, speranze pari a zero di andare al Mondiale

Non è detta, però, ancora l’ultima parola, visto che il Cile ha la possibilità di non accettare la decisione e fare ricorso alla Commissione d’appella della FIFA per cercare di ribaltare le cose. In ogni caso, come a più riprese ribadito anche dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, da italiani dovremmo comunque metterci l’anima in pace. La questione, infatti, non può riguardare la nazionale azzurra perché, anche qualora l’Ecuador dovesse essere estromesso dal Mondiale:

I posti a disposizione dell’Europa sono tutti occupati. Se si dovesse liberare il posto degli ecuadoregni, sarebbe ripescata un’altra nazionale sudamericana.

Ecuador al Mondiale, social scatenati con Mancini

Intanto, sui social, non hanno tardato ad arrivare i primi commenti dei tifosi, con molti che mettono nel mirino Roberto Mancini. Qualcuno scrive: “E Mancini se ne faccia una ragione” e un altro sottolinea: “Mancini muto e incassa”, e poi: “Sto godendo, Mancini a casaaaaa”, “Adesso Mancini può pensare a qualificarsi al prossimo mondiale se ci riuscirà”, “A mancini non piace questo elemento…”, “Adesso chi glielo dice a Mancini”, “Mancini deve riporre nel cassetto i sogni mondiali… e comunque da dove è nata la leggenda che l’Italia sarebbe stata ripescata? dai meglio vincere i tornei estivi da spiaggia”, “Bene, una figuraccia evitata dall’Italia se ci fosse andata”.