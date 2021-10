Le Farfalle riempiono d'orgoglio:Italia argento ai Mondiali di ritmica

29-10-2021 17:21

Emozionano ancora, nonostante quell’argento sia anche rammarico per aver sfiorato un oro che avrebbe anche riscattato le ragazze della ginnastica ritmica dalle prove individuali un po’ troppo complicate e dall’epilogo stentato. Le farfalle della ginnastica ritmica nel concorso generale del Campionato Mondiale, in corso di svolgimento a Kitakyushu, in Giappone riportano in patria un secondo posto che pure è il coronamento di sacrifici immani per queste atlete meravigliose.

Il successo delle farfalle azzurre

Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean, con la riserva Laura Paris, (Aeronautica Militare) si sono prese questo titolo di vice campionesse iridate nell’all-around 2021 con il totale, sui due attrezzi, di 86.000 punti. A buttarle giù dal gradino più alto, la Russia , oro con 88.350 e ginnaste nel collettivo precise, armoniche, elegantissime al pari della Bielorussia, bronzo con 85.400.

Italia di bronzo a Tokyo 2020

Dicevamo che per le nostre farfalle qualche rammarico c’è, perché l’oro è sembrato alla loro portata in questo Mondiale dopo aver conquistato il bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020; per le ginnaste azzurre un altro risultato importante, che va ad aggiungersi alle medaglie conquistate nelle varie edizioni della rassegna Fig, tra All-around e specialità.

Con la gara di oggi, l’Italia si posiziona anche sul secondo gradino del podio nella classifica per Team con il totale di 277.575 punti, sommando ai due esercizi di squadra anche le otto routine svolte dalle singole ginnaste Milena Baldassarri, Sofia Raffaeli e Alexandra Agiurgiucules.

VIRGILIO SPORT