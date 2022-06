Italia, Belotti e Bonucci lasciano il ritiro

08-06-2022 15:51

La stagione di Andrea Belotti e di Leonardo Bonucci è ufficialmente finita.

Come comunicato ufficialmente dalla Federazione, infatti, il difensore della Juventus e l’attaccante del Torino hanno lasciato il ritiro di Coverciano e non saranno a disposizione del ct Roberto Mancini per le ultime due partite che l’Italia dovrà disputare a giugno per la Nations League, l’11 a Wolverhampton contro l’Inghilterra e il 14 a Moenchangladbach contro la Germania.

Lo stesso Mancini aveva svelato in conferenza stampa di avere autorizzato i due giocatori a partire per le rispettive vacanze già dopo la Finalissima del 1° giugno a Wembley contro l’Argentina, ma entrambi avevano espresso il desiderio di vivere dall’interno i primi passi del nuovo ciclo azzurro, pur sapendo che non sarebbero stati schierati.

Bonucci, in particolare, ha vissuto con estrema partecipazione dalla panchina la partita di Cesena contro l’Ungheria, dando diversi consigli ai compagni e fungendo da vero e proprio “vice aggiunto” di Mancini.