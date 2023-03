Italia, carenza di attaccanti? Mancini pesca Retegui in Argentina

L'attaccante, con passaporto italiano, ha fin qui realizzato 6 reti in 6 partite con la maglia del Tigre, in prestito dal Boca Juniors: il ct lo ha preconvocato per le sfide di qualificazione a Euro 2024

09-03-2023 16:02

Negli ultimi giorni Roberto Mancini ha sottolineato, non senza rammarico, che sono pochissime le prime punte titolari tra cui scegliere per la composizione della nazionale azzurra. Così, il commissario tecnico prova a buttare un’occhio anche dall’altra parte del mondo.

I fari, in questo senso, si sono accesi per Mateo Retegui, in possesso del doppio passaporto argentino e italiano), preconvocandolo per le gare di qualificazione a Euro 2024 contro Inghilterra (il 23 allo stadio “Diego Maradona”). L’attaccante, classe 1999, ha fin qui realizzato 6 reti in 6 partite con la maglia del Tigre, in prestito dal Boca Juniors. La scelta, ora, dipende anche dal diretto interessato: una volta scelta l’Italia da rappresentare, non si può più tornare indietro.