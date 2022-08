Italia, dramma Gallinari: ginocchio ko, addio Europei

27-08-2022 23:59

L’Italia sprofonda nel dramma a pochi giorni dall’inizio dell’Europeo.

Il successo ottenuto a Brescia per 91-84 sulla Georgia in un match valido per le qualificazioni al Mondiale 2023 passa infatti in secondo piano di fronte all’infortunio subito da Danilo Gallinari.

Il neo-giocatore dei Boston Celtics è uscito a inizio quarto periodo per una distorsione al ginocchio sinistro che l’ha costretto al rientro negli spogliatoi sorretto da due compagni. L’infortunio è avvenuto senza contatto e in attesa degli accertamenti previsti per le prossime ore si teme che possa trattarsi di un guaio particolarmente serio, subito peraltro allo stesso ginocchio dove nel 2013 Gallinari. Già quasi sicura, comunque, l’assenza del Gallo agli Europei, come anticipato al termine della gara dal ct Pozzecco: “Non siamo così ottimisti da pensare di averlo all’Europeo”.

Sul parquet l’Italia ha sofferto più del previsto per avere ragione della Georgia che, pur priva di Toko Shengelia, ha fatto tremare a lungo gli Azzurri, vittime di preoccupanti black out durante il corso del match nonostante una chiara supremazia tecnica.

Decisivo Simone Fontecchio, autore di 21 punti compresa la tripla del sorpasso a un minuto dalla fine. Quindici punti per Spissu e dodici per Melli.

Il secondo miglior marcatore è però stato proprio Gallinari, autore di 17 punti, 15 dei quali nel solo terzo periodo.

Le qualificazioni al Mondiale torneranno a novembre, mentre venerdì 2 sarà già tempo di Europeo: al Forum arriva l’Estonia, ma l’Italia ha già perso il proprio trascinatore.