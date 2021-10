Italia, ecco le squadre per i giganti di apertura di Coppa del Mondo

La FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) ha diramato le convocazioni per il gigante femminile e quello maschile che apriranno la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 sabato 23 e domenica 24 ottobre a Soelden. Otto azzurre e otto azzurri, come da contingente a disposizione dell’Italia, scenderanno in pista sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, che ormai da più di vent’anni è la tappa inaugurale della stagione del Circo Bianco.

Sabato difenderanno i colori azzurri Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Roberta Midali, Karoline Pichler e Laura Pirovano. Domenica toccherà agli uomini e scenderanno in pista Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Simon Maurberger, Riccardo Tonetti, Hannes Zingerle e Alex Vinatzer, che farà il suo esordio assoluto in Coppa tra le porte larghe.

Sul ghiacciaio del Tirolo De Aliprandini, medaglia d’argento nella specialità ai Mondiali di Cortina dello scorso febbraio, suo primo podio in assoluto nel Grande Sci, è stato ottavo nel 2019, mentre Federica Brignone e Marta Bassino hanno vinto rispettivamente nel 2015 e l’anno scorso, la 31enne valdostana di La Salle è stata seconda nel 2018 e dodici mesi fa proprio dietro alla 25enne cuneese di Borgo San Dalmazzo che è stata terza nel 2016.

OMNISPORT | 13-10-2021 16:57