23-11-2021 18:51

Ben quattro calciatrici dell’Italia femminile, sono state trovate positive al Covid-19: ieri Elisa Bartoli della Roma e Arianna Caruso della Juventus, oggi Giada Greggi e Martina Rosucci, anch’esse rispettivamente della Roma e della Juventus. Un terremoto per le azzurre del ct Milena Bertolini, che sono in ritiro a Coverciano e che venerdì affronteranno la Svizzera a Palermo alle 17,30 in una partita di qualificazione ai prossimi Mondiali.

OMNISPORT