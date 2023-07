Mondiali donne: dove vedere Svezia-Italia e le formazioni

Le azzurre di Milena Bertolini se la vedranno contro la Svezia dopo l'esordio vincente contro l'Argentina: le possibili scelte dei due Ct e dove vedere il match.

28-07-2023 11:07

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Dopo l’esordio vincente contro l’Argentina, l’Italia femminile può staccare il pass per la fase a eliminazione diretta del Mondiale. Le azzurre se la vedranno contro la Svezia di Rolfo, che ha vinto il match d’esordio contro il Sudafrica grazie a un gol allo scadere di Ilestedt. Entrambe le Nazionali sono a quota 3 punti e con una vittoria, giocherebbero poi l’ultimo turno senza pressioni. La ct Milena Bertolini dovrebbe confermare lo stesso schieramento utilizzato contro l’Albiceleste, con qualche dubbio su Girelli. L’attaccante della Juventus nello scorso match ha segnato la rete decisiva, partendo dalla panchina, dando un chiaro segnale all’allenatrice.

Dove vedere Svezia-Italia in tv e in streaming

Il fischio d’inizio del match tra la Svezia e l’Italia femminile è fissato per le 9.30 del 29 luglio presso il Wellington Regional Stadium di Wellington, in Nuova Zelanda. Sarà trasmessa in diretta esclusiva da Rai 1 e sarà possibile seguirla in streaming su Rai Play, disponibile per smartphone e tablet tramite app o fruibile dal sito ufficiale da pc fisso e notebook.

• Partita: Svezia-Italia Femminile

• Data: sabato 29 luglio 2023

• Orario: 9:30

• Canale TV: Rai Uno

• Streaming: Rai Play

A commentare le immagini dell’incontro sarà Tiziana Alla, con il commento tecnico di Carolina Morace.

Svezia-Italia, le indicazioni dei due Ct

La ct Bertolini dovrebbe confermare la stessa formazione dell’esordio. Quindi 4-3-3, con Girelli che potrebbe partire ancora dalla panchina, nonostante il gol vittoria segnato contro l’Argentina. Presente invece l’altra giocatrice della Juventus, Bonansea, che dovrebbe completare il tridente con Beccari e Giacinti. Davanti a Durante è quasi certa la coppia Linari-Salvai, che ha ben figurato contro l’albiceleste, con Di Guglielmo e Boattin che dovrebbero coprire le fasce. A Giugliano le chiavi del centrocampo, aiutata dal dinamismo di Caruso e da Dragoni.

Il modulo della Svezia potrebbe invece oscillare da un 4-3-3 a un 3-4-2-1, in base alla posizione di Bjorn e Andersson in fase di impostazione e di non possesso. La stella delle scandinave Rolfo, campionessa d’Europa con il Barcellona, è il pericolo numero uno da tenere sotto controllo. L’attaccante ha segnato all’esordio contro il Sudafrica e può essere decisiva in qualsiasi momento del match con le sue giocate. Le azzurre però sono in serie positiva da cinque partite (4 vittorie e 1 pareggio) e hanno dato buone sensazioni e potranno giocarsela anche con una delle Nazionali candidate alla vittoria. Le scandinave infatti sono arrivate in semifinale sia agli ultimi Europei sia agli ultimi Mondiali. Sarà il campo a dare il verdetto finale.

Le probabili formazioni di Svezia-Italia

SVEZIA (4-2-3-1): Musovic; Bjorn, Ilestedt, Eriksson, Andersson; Angeldal, Rubens; Rytting Kaneryd, Asllani, Rolfo; Blackstenius.

ITALIA (4-3-3): Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Giugliano, Caruso, Dragoni; Beccari, Giacinti, Bonansea.