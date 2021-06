Italia femminile verso Tokyo: 13 convocate per l'ultimo stage

Dopo la fine della poco felice avventura in Nations League, nella quale il ct è stato Giulio Bregoli, l’Italia femminile di volley viaggia spedita verso Tokyo.

Il ct Davide Mazzanti ha convocato 13 giocatrici per il collegiale in programma da martedì 29 giugno a Caorle, l’ultimo prima del via dell’Olimpiade.

Le azzurre resteranno in Veneto fino a venerdì 2 luglio, per poi partire l’indomani alla volta di Belgrado dove si svolgeranno tre amichevoli contro la Serbia, il 5, 7 e 9 luglio.

Il 10 luglio il ritorno in Italia.

Questo l’elenco delle convocate, dalle quali il ct Mazzanti dovrà sceglierà le 12 Tokyo: Caterina Bosetti, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah Fahr, Raphaela Folie, Alessia Gennari, Ofelia Malinov, Alessia Orro, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Myriam Sylla.

