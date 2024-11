Italia-Francia, moviola: con l’arbitro Vincic va sempre male, cosa è successo sotto gli occhi di Letexier

La prova del fischietto sloveno Vincic a San Siro nell’ultima gara della fase a gironi di Nations League analizzata ai raggi X, tre gli ammoniti

Quarantacinque anni, internazionale dal 2010, Vincic (connazionale del presidente dell’Uefa Ceferin), la scelta per Italia-Francia, è tra gli arbitri più stimati in Europa, ha arbitrato l’ultima finale di Champions ed era tra i candidati per dirigere la finale di Euro2024, che fu poi affidata a Letexier. Una curiosità: il 28 maggio 2020 fu coinvolto, suo malgrado, in una vicenda di sesso droga e armi. Vincic ebbe la sola “colpa” di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, accettando un invito a pranzo in un casolare a Bjeljina, in Bosnia ed Erzegovina, quando la polizia fece irruzione ed arrestò circa 30 persone, tra cui proprio il direttore di gara sloveno. Una volta raccontata la sua testimonianza, fu subito rilasciato e ritenuto estraneo ai fatti. Vediamo come se l’è cavata ieri sera al Meazza il fischietto sloveno.

I precedenti di Vincic con l’Italia

Tristi ricordi gli ultimi due precedenti di Vincic con gli azzurri: fu l’arbitro del cappotto che ci rifilò la Spagna a Euro2024 e c’era sempre lui a fischiare nella semifinale di Nations League del 2023, vinta per 2-1 dalla Roja sulla nazionale allora diretta da Roberto Mancini. In quella circostanza Vincic assegnò un rigore agli azzurri poi realizzato da Immobile e annullò una rete a Frattesi per fuorigioco. In precedenza gli azzurri avevano già incrociato Slavko Vincic durante il cammino trionfale agli Europei del 2021. Lo sloveno, infatti, arbitrò i quarti di finale contro il Belgio, quando la Nazionale s’impose 2-1 grazie ai gol di Barella e Insigne. In generale, i precedenti con l’Italia erano 5 (tre vittorie e due sconfitte).

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Klancnik e Kovacic con Obrenovic IV uomo, Borosak al Var e Jug all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Frattesi, Kolo Muani, Guendouzi. Angoli: 2-3.

Italia-Francia, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Non si prende la scena, non esagera nello spezzettare il gioco ed estrae tre gialli di cui uno per la nazionale di Spalletti. Positiva la prova di Vincic sotto gli occhi di quel Letexier, premiato come miglior arbitro di Euro2024, che gli aveva soffiato la finale nella kermesse tedesca. Primo giallo al 31′: Frattesi commette fallo ai 20 metri su Nkunku e Vincic lo ammonisce. Al 44′ Kolo Muani allontana il pallone per protesta dopo un fallo fischiato a favore dell’Italia: ammonito anche lui. Al 93′ Bastoni subisce fallo a centrocampo da Kolo Muani e prova a battere subito ma Guendouzi lo ostacola in ogni modo facendosi ammonire dall’arbitro. Dopo 4′ di recupero Italia-Francia finisce 1-3.