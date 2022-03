Italia, i tifosi non perdonano: nel mirino l'eroe di Wembley

29-03-2022 22:44

Errore sul gol di Under, un rischio simile a quello corso al Bernabeu con Benzema (e che portò al gol del Real Madrid); poi due grandi parate su Calhanoglu. Questo è Gigio Donnarumma, almeno in questo periodo: prendere o lasciare, verrebbe da dire. Di certo c’è che il portiere italiano non è più la sicurezza ermetica ammirata da tutto il mondo durante gli Europei vinti dall’Italia, ed è probabile che in questo abbia inciso una stagione in cui non ha avuto tutta la fiducia di Maurizio Pochettino al Psg. Ma al netto delle ipotesi, nonostante l’indubbio valore tecnico e atletico del portiere ex Milan e la vittoria dell’Italia contro la Turchia, attorno a Donnarumma c’è attualmente un punto interrogativo.

Donnarumma, i tifosi vogliono altro

E i tifosi italiani, come inevitabile che sia, si vestono del ruolo di ct auspicando la promozione di altri portieri. Come Vincenzo: “Penso che sia giunto il momento di Cragno o Meret, scegliete voi”. Gino mette il dito nella piaga: “Donnarumma non è più il primo portiere italiano, purtroppo non giocando nella squadra a perso i riflessi”. E Torazza è categorico: “Ma come si può continuare a far giocare Donnaruma!!!! Altro errore enorme”. E Marco lancia una provocazione: “È stato il migliore in Europa ! Ora chi è il colpevole ? Il PSG e il calcio champagne … !”.

I tifosi del Milan ce l’hanno ancora con Donnarumma

Ma sono in particolare i tifosi del Milan, ancora “scottati” dal suo addio, a girare il coltello nella piaga, come Maldiniforever: “Donnarumma il portiere piu forte del mondo. Via twitter”. E Francesco insiste: “Esaltate ancora sta papera che abbiamo in porta”. E anche Tommy si unisce al coro: “Fuori Donnarumma, Grazie per il Euro, però non è pronto”. Tesla, tifoso rossonero, invece commenta con faccina che ride: “Il miglior portiere del mondo”. E Torero98 ricicla il soprannome: “Paperumma”. Michele torna sul discorso dei portieri: “Se in porta abbiamo una riserva è normale”.

Donnarumma: nulla viene perdonato

E la grande parata sulla botta di Calhanoglu non basta ad addolcire i tifosi, come Gerry: “Verissimo…vero anke k stava x combinarla enorme 3 minuti prima..”. E anche Juseppe ricalca: “Però poco prima si stava facendo l’autogol”. E Genny rincara la dose: “Riportate paperumma a Parigi subito e chiudete i confini con l’Italia”. Al 50′ Donnarumma si ripete ancora su Calhanoglu, mentre al 76′ Chiellini gli affida la fascia di Capitano: e nel finale un altro volo su colpo di testa di Dursun. Ma nonostante tutto, i tifosi ormai ce l’hanno con lui: “Due gol due papere + quasi autogol”, dice Luca. “Intanto due papere le ha fatte”, ribadisce un omonimo con la foto di Maldini. Perché il cuore rossonero si sente ancora tradito.

