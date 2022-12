Italia, Immobile: "Mondiali? Abbiamo sottovalutato il girone"

07-12-2022 14:58

In una lunga intervista a Sportitalia, Immobile ha svelato: “All’ultima convocazione ho avuto qualche problema fisico, ma sono sempre a disposizione per la maglia azzurra. Se abbiamo sottovalutato gli impegni dopo l’Europeo? Qualcosa è successo sicuramente. Non è possibile che una squadra che vince l’Europeo poi non vada al Mondiale. Con Mancini avevamo fatto un discorso, sapevamo che dopo una vittoria c’è sempre quella cosa che spinge ad accontentarti. Inconsciamente abbiamo sottovalutato un girone che, da campioni d’Europa, poteva essere semplice però poi non è stato così. La mancata partecipazione al Mondiale è stata dolorosa. Io ne ho vissute due e saranno la pecca della mia carriera. Però ho tanta fiducia nel futuro. Ci sono molti giovani che possono emergere”.

Immobile ha infine risposto così a una domanda su Raspadori: “Se è nuovo Immobile? Io penso che lui tecnicamente sia più forte di me, ma con meno gol. Non è bomber, però col gioco che fa la Nazionale si è ben integrato per la fame che ha”.