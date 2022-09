Italia, Immobile non ci sarà in Ungheria: bloccato dalla Lazio

25-09-2022 12:48

Nell’ultima gara dell’Italia in Nations League in casa dell’Ungheria non ci sarà Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, infatti, non partirà dopo il problema avuto al bicipite femorale della coscia destra, che gli aveva fatto saltare la sfida di San Siro con l’Inghilterra. Lo staff medico della Nazionale e il club biancoceleste hanno discusso se portare o meno Immobile in Ungheria, optando per non farlo partire.

La Federazione si è assunta la responsabilità della scelta, ma sembra che sia intervenuto di persona il presidente Claudio Lotito per bloccare l’attaccante, decidendo di non farlo partire e cercare di averlo al meglio alla ripresa del campionato. Il giocatore tornerà a Roma nelle prossime ore per recuperare il prima possibile.