Italia in festa ma i tifosi si scagliano contro i giornalisti

Le polemiche non vanno mai in vacanza e anche la vittoria dell’Italia di Mancini ad Euro 2020 non cambia questa certezza. Ieri è stato il gran giorno della nazionale e degli italiani, Chiellini e compagni sono tornati a Roma dove hanno ricevuto i complimenti del presidente della Repubblica Mattarella e del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Il corteo per le vie della capitale

Dopo l’incontro con il presidente della Repubblica, la squadra con Leonardo Bonucci in testa ha fatto capire di voler dedicare del tempo anche ai tifosi. Per questo motivo proprio nel momento dell’arrivo a Palazzo Chigi, è arrivato anche un bus scoperto pronto ad accogliere la squadra azzurra per un festeggiamento anche con i tifosi.

Il corteo ha fatto tappa nelle strade della Capitale dove si sono riversati migliaia di tifosi, un corteo che però non era stato approvato dalla Prefettura, e che ha visto tantissimi fan italiani assembrati. Una decisione che ora fa discutere al punto che il Fatto Quotidiano lancia un titolo molto provocatorio sulla vicenda: “Notti magiche inseguendo il covid”. La paura di un aumento dei contagi dopo la festa continua a essere reale anche se il titolo del quotidiano sembra essere un po’ troppo piccato.

La reazione dei social

Il messaggio lanciato dal Fatto Quotidiano scatena la protesta dei tifosi italiani. La vittoria della nazionale di Roberto Mancini contro l’Inghilterra ha rappresentato un momento di orgoglio nazionale dopo mesi di grande difficoltà e l’attacco scagliato dalla stampa viene visto dai tifosi come un tentativo inutile di fare polemica. “Travaglio si conferma il più conservatore tra i metafisici della morale che il nostro paese abbia mai conosciuto negli ultimi anni”. E ancora: “Domani il Fatto titolerà Donnarumma indagato per strage colposa”.

Ma ci sono anche tifosi che sostengono che la festa e gli assembramenti visti ieri a Roma potevano essere evitati in un momento che resta ancora molto difficile: “Per il calcio si fa questo ed altro. Il covid quando si parla di calcio sparisce. Si disintegra. L’importante è festeggiare. Questo dimostra la priorità delle cose”.

SPORTEVAI | 13-07-2021 09:42