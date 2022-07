14-07-2022 17:25

L’Italia guidata dal CT Milena Bertolini torna in campo al Manchester City Academy Stadium per la seconda giornata dell’Europeo femminile. La sfida sarà contro la tosta Islanda, che all’esordio ha trovato il pareggio contro il Belgio. L’ultima gara dell’Italia nel girone sarà lunedì 18 luglio proprio contro il Belgio.

Appuntamento alle 18.00 per la nostra diretta scritta.

Queste le formazioni ufficiali di Italia-Islanda:

ITALIA (4-4-2): Giuliani; Di Guglielmo, Gama, Linari, Boattin; Bergamaschi, Rosucci, Simonetti, Caruso; Piemonte, Giacinti. Ct Bertolini.

ISLANDA (4-3-3): Sigurdardottir; Vidarsdottir, Viggosdottir, Arnadottir, Gisladottir; Brynjarsdottir, Gunnarsdottir, Jonsdottir; Vilhjalmsdottir, Thorvaldsdsottir, Jonsdottir. Ct Halldorsson.

Per l’Italia non ci sono più occasioni, contro l’Islanda bisogna vincere

C’era tanto entusiasmo per la partita d’esordio contro la Francia di domenica, sfida che si è rivelata davvero difficile per le azzurre, surclassate da una squadra nettamente superiore sotto tutti i punti di vista.

Se il ko contro le francesi (principali candidate assieme all’Inghilterra alla vittoria del torneo) ci poteva stare, contro l’Islanda serve mostrare a tutta Europa i progressi del nostro sistema calcio femminile, in grande crescita negli ultimi anni. Girelli, Bonansea, Giacinti, tante sono le giocatrici in grado di far male all’Islanda, compresa Martina Piemonte, che ha realizzato il gol della bandiera di testa contro le transalpine.

Importante sarà la scossa mentale dopo il 5-1 di pochi giorni fa. Il pericolo è che le scorie di una debacle così tremenda non siano ancora state smaltite, ma le nostre ragazze sanno quello che devono fare e scenderanno in campo per dare tutto quello che hanno.