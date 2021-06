Italia, la convocazione di Bernardeschi fa esplodere il web

Nelle scelte per l’Europeo, Roberto Mancini ha confermato gran parte del gruppo che ha spinto l’Italia alla rinascita sotto la sua gestione. Come sempre accade per la Nazionale, però, alcune convocazioni hanno spaccato i tifosi italiani, che hanno sfogato sui social i propri dubbi.

Polemica sulla convocazione di Bernardeschi

A molti, soprattutto ai supporter del Napoli, non è piaciuta la scelta di convocare Federico Bernardeschi al posto di Matteo Politano: lo juventino in nazionale ha spesso fatto bene, ma viene da quello che molti hanno definito il suo peggiore campionato da quando gioca in serie A; Politano, invece, è stato protagonista di una stagione brillante con il Napoli, condita da 12 reti.

“Continua con lo schifo della Nazionale, Mancini ha escluso Politano per Bernardeschi: evidentemente più che il rendimento in stagione conta la maglia che si indossa”, scrive Federico. “Anche Mancini sottomesso alla Juve! Ti porti Bernardeschi che non giocava neanche con Pirlo e lasci Politano che ha fatto tanti gol? Meritocrazia, questa sconosciuta! Poi dovremmo tifare per la nazionale?”, aggiunge Musearte.

“Politano fuori Bernardeschi dentro, e il merito va a farsi benedire”, il commento di Maria Grazia. “Solo una domanda: c’è la Juve dietro le convocazioni? Bernardeschi è più sorpreso di noi”.

Rabbia per le altre esclusioni

Ma Bernardeschi non è l’unico nel mirino, anche altre scelte del c.t. fanno discutere i tifosi. “Out Pessina, Politano e Mancini e dentro Raspadori, Bernardeschi e Sensi out da una vita… che bravo Mancini!”, scrive sarcastico Marco. “A casa tra gli altri Mancini, Lazzari, Politano, Kean, Pessina: tutta gente che ha fatto benissimo questa stagione. Di sicuro Chiellini e Bonucci saranno pure titolari dato che fanno loro la formazione”.

SPORTEVAI | 02-06-2021 09:05