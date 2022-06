05-06-2022 17:08

La Nations League si è aperta con un pareggio per l’Italia, dopo l’1-1 contro la Germania. Un buon punto per gli azzurri contro una Nazionale più forte sulla carta, considerando anche i tanti assenti per Mancini.

Proprio Mancini, attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto ribadire i complimenti ai suoi giocatori dopo la conferenza stampa di ieri: “Bravi ragazzi. Abbiamo tenuto testa ad un grande avversario. Ora cresciamo insieme. Forza Azzurri!”.