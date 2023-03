Italia, Mancini manda un messaggio a Zaniolo

Il ct dell'Italia: "Lui sa che è sempre nei nostri radar"

26-03-2023 21:48

Il ct dell’Italia Roberto Mancini alla Rai ha mandato un messaggio a Nicolò Zaniolo: “Non ho convocato Zaniolo perché ha giocato veramente poco. Ma come altri giovani che non ho convocato, lui sa che è sempre nei nostri radar e che ritornerà con noi, perché ha grande qualità”.

Sui giovani da inserire in rosa: “Dopo l’Europeo ne abbiamo inseriti tanti. Hanno grandi prospettive, ma è importante che giochino nei loro club. Concordo con Sacchi quando dice che le squadre devono puntare sui giovani italiani per farli crescere e migliorare, ed anche sul fatto che io non ho molto tempo per allenarli”.