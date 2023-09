Europei Volley Italia-Olanda, Michieletto predica calma ma prepara la dedica ad Anzani

Alessandro Michieletto si prepara a scendere in campo nei quarti di finale degli Europei di pallavolo contro l’Olanda al Palaflorio di Bari e in un’intervista a Volleyball.it rivela lo stato d’animo degli azzurri

12-09-2023 14:16

La parole chiave è “calma”. L’Italia del volley sogna, lo fanno i tanti tifosi italiani che seguono dal vivo e in televisione le prodezze della squadra di Fefè De Giorgi ma ora si comincia a fare sul serio. Stasera alle ore 21, il sestetto azzurro scende in campo al Palaflorio di Bari per il match dei quarti di finale degli Europei di pallavolo maschile contro l’Olanda.

Italia, Michieletto: “Pensiamo alla sfida con l’Olanda”

Niente voli pindarici e piedi ben piantati a terra, l’Italia non vuole bruciare le tappe se vuole sognare di arrivare fino in fondo agli Europei di volley maschile. E anche un “giovane veterano” come Alessandro Michieletto avverte dei rischi del match con l’Olanda nel corso di un’intervista a Volleyball.it.

Alla Final Four non ci pensiamo. Prima c’è l’Olanda, un avversario con giocatori di livello come Aziz e altri, gente che fa la differenza anche in Superlega. L’errore sarebbe quello di pensare a Roma, ovvio che il desiderio è arrivare a giocare quelle partite ma il quarto di finale è un momento da rispettare.

Europei volley, Michieletto e il rispetto per gli avversari

Fino a questo momento il cammino dell’Italia è stato al limite della perfezione. Del resto con il titolo di campioni del Mondo in carica, la squadra di De Giorgi era giustamente considerata come la grande favorita e fino a qui non ha sfigurato.

Abbiamo sempre portato il giusto rispetto per tutti, anche in campionato con tantissime squadre partecipanti. Noi però abbiamo un obiettivo importante e sapevamo di voler arrivare alle gare più importanti. Ora sappiamo che in corsa ci sono grandi squadre, tutte al nostro livello e a fare la differenza saranno i dettagli. Già con l’Olanda sarà una partita molto tirata. Credo che il match contro la Germania tirato fino alla fine ci possa dare una mano da questo punto di vista. Siamo pronti ad affrontare una gara lunga.

Italia, gli azzurri preparano la dedica ad Anzani

Quello di oggi è un giorno fondamentale anche per Simone Anzani, uno dei giocatori simbolo dell’Italia degli ultimi anni. Il centrale azzurro si è dovuto sottoporre ad un intervento di ablazione per eliminare delle aritmie cardiache e proprio nella giornata di oggi dovrebbe sottoporsi a delle visite mediche per riavere l’idoneità alla pratica sportiva e il via libera del coni per riprendere ad allenarsi. E Michieletto promette: “Siamo tutti con lui, siamo pronti a fargli una videochiamata”.