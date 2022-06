Italia, pareggio che fa crescere il rammarico tra i tifosi azzurri

04-06-2022 22:55

Come preannunciato, il commissario tecnico, Roberto Mancini rivoluziona l’Italia per l’esordio in Nations League. Contro la Germania, con dieci undicesimi diversi rispetto alla sfida con l’Argentina nella debacle della Finalissima, gli azzurri non sfigurano e aprono la competizione con un pareggio. Il match, che vede la Nazionale passare in vantaggio, si chiude sull’1-1 e lascia un gusto dolce-amaro sul palato dei tanti tifosi che commentano sui social.

Italia-Germania, la buona prova dei “nuovi”

Nel primo tempo, gli azzurri non sfigurano, concedono il giusto e trovano anche modo di pungere. L’occasione più nitida è per Scamacca che spara dal limite ma si vede respingere la conclusione dal palo a Neur battuto. Nella ripresa, la partita sale di ritmo, l’undici di Mancini prova a fare la gara e, a 20′ dal termine trova il vantaggio con la bella giocata dell’esordiente Wilfred Gnonto che si libera sulla destra e mette al centro per il tap-in vincente di Pellegrini. l’1-0 dura, però, una manciata di minuti, con la Germania che pareggia il conto al 73′, con Kimmich a insaccare il punto del definitivo 1-1 da centro area.

Italia-Germania, il rammarico dei tifosi

Sui social, tantissimi tifosi dimostrano di apprezzare la prova degli azzurri, ma il grande rammarico di non aver visto il “ricambio generazionale” già per gli spareggi che avrebbero potuto permettere all’Italia di qualificarsi al Mondiale in Qatar. Qualcuno scrive: “Fa quasi rabbia pensare come questi giocatori sarebbe bastato averli contro la Macedonia (ed eventualmente il Portogallo) e forse non saremmo stati buttati fuori dal mondiale alle qualificazioni” e ancora: “Se Mancini avesse schierato alcuni di questi giovani prima, oggi saremmo sicuramente ai Mondiali: Scamacca è due volte Immobile come personalità e partecipazione nel gioco ad esempio”.

I commenti carichi di dispiacere sono davvero tanti. “Comunque andrà a finire questa sera abbiamo visto dei ragazzi che hanno voglia di giocare per la Nazionale“, scrive un altro tifoso, e poi: “Cioè, bastava dare fiducia a una manciata di millenials per vedere un po’ di corsa e un po’ di huevos?”, “Vedere sta partita mi sta facendo inca**are per la non qualificazione ai mondiali”, “Giusto per dirvi che se c’era questa formazione contro la Macedonia potevamo cavarcela per il mondiale“, “Con questi, anziché quelli che per riconoscenza faceva giocare Mancini, saremmo andati al mondiale”, “Piango, l’Italia di stasera avrebbe vinto 3-0 contro la Macedonia“, “Comunque con questi in campo forse la Macedonia l’avremmo battuta”.

Italia-Germania, tanti complimenti per Gnonto

Tantissimi, poi, i commenti che sottolineano l’ottimo esordio di Gnonto. Qualcuno scrive: “Ha fatto più Gnonto in 20 minuti che Bernardeschi da settembre” e anche: “Gnonto che rincorre il giocatore della Germania da un’area all’altra. Ci vogliono giocatori con questa fame” e poi: “Che bella partita dell’Italia stasera. Che bravo Gnonto“, “Gnonto zitto zitto carattere corsa protezione del pallone. Applausi!”, “Gnonto titolare fisso della nazionale è un mostro”, “Migliore in campo Gnonto. E parliamo di buona Italia”.