Mondiali Basket, l’Italia supera anche il Portorico nel Datome Day: brilla la stella di Fontecchio

L’Italia di Gianmarco Pozzecco continua a vincere, gli azzurri preparano i Mondiali di basket ed ottengono anche la vittoria nell’amichevole contro Portorico nell’ultima di Gigi Datome in Italia

13-08-2023 23:20

L’Italia continua a vincere. Non saranno partite che contano per la vittoria del Mondiale ma servono comunque a costruire gruppo e fiducia in vista dell’appuntamento più importante. Gli azzurri superano anche Portorico in quest’estate che sembra essere cominciata nel migliore dei modi e festeggiano così l’ultima gara in Italia di Gigi Datome.

Ravenna, va in scena il Datome-Day

Una gara per preparare il Mondiale ma anche una serata per salutare Gigi Datome. Il “Barba italiano” ha annunciato il suo ritiro con il Mondiale che sarà la sua ultima competizione e a Ravenna arriva anche la sua ultima gara in Italia prima di volare con la nazionale nelle Filippine, dove gli azzurri giocheranno la prima parte della rassegna iridata. Il pubblico di Ravenna è tutto per Datome che si gode gli applausi a scena aperta del suo pubblico.

Italia a valanga contro Porto Rico

Gli azzurri hanno voglia di salutare l’Italia con una vittoria e lo si capisce sin dalle prime battute. Il Pala De Andrè, gremito fino all’ultimo posto, spinge gli azzurri. Pozzecco lancia Datome in quintetto, con Tonut e Spissu che spalleggiano il capitano e firmano il 23-14 di fine primo quarto. Nel secondo parziale arriva la risposta di Portorico che accorcia fino al -4 prima del nuovo allungo azzurro con la gara che arriva sul 41-32 all’intervallo.

Al ritorno in campo l’Italia mette subito le cose in chiaro, firma un parziale di 15-0 sulle ali di Fontecchio che mette a segno 9 punti consecutivi. Attacco ma soprattutto difesa con Portorico che non riesce a trovare la risposta all’energia azzurra e a 10’ dalla fine il vantaggio sale sul +25. L’ultimo quarto diventa di pura accademia con il momento più emozionante rappresentato dall’uscita dal campo di Datome prima del 98-65 finale.

Italia: due giorni di riposo e poi la partenza per l’Asia

Il tour di amichevoli della squadra di Pozzecco per preparare i Mondiali non è ancora concluso. Gli azzurri avranno a disposizione due giorni di riposo prima di ritrovarsi a Roma per un paio di allenamenti e poi per la partenza verso l’Asia con prima tappa in Cina dove sono in programma le ultime due amichevoli contro Brasile e Nuova Zelanda.