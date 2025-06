Italia, Ranieri traditore? I retroscena sul no all'azzurro scatenano il web

Sir Claudio ha cambiato idea nella notte dopo aver comunicato anche lo staff al presidente Gravina, la stampa lo critica ma per i tifosi ha fatto bene

Come nel capitolo 21 dei Promessi Sposi per Claudio Ranieri è stata un po’ come la notte dell’Innominato l’altra sera. Nel romanzo di Manzoni era Lucia a chiedere di essere liberata, nella telenovela della panchina azzurra era Gravina a chiedergli aiuto ma il finale è stato differente. Dopo un iniziale sì alla Figc Ranieri la notte ha cambiato idea e ha comunicato via whatsapp il suo “no grazie”. I retroscena su quanto accaduto e le conseguenze del gesto ancora tengono banco. Ranieri ha tradito o ha fatto bene?

La ricostruzione della vicenda

La Repubblica ricostruisce quanto successo, ricordando che l’allenatore romano con la Federcalcio aveva parlato anche dello staff che avrebbe voluto portare in azzurro. Poi il dietrofront. “Gravina sul suo smartphone si è accesa la notifica di un messaggio whatsapp: “Scusa presidente, non posso farlo. Ho dato la mia parola a Dan Friedkin”.

Scrive La Repubblica che Ranieri si era convinto che il doppio ruolo non gli sarebbe stato possibile: “Gli è diventato chiarissimo quando la Federcalcio, su sua richiesta, ha messo nero su bianco un “memorandum” con le prescrizioni che da un punto di vista legale rendevano possibile unire i due ruoli: non avrebbe potuto rappresentare la Roma, partecipare a eventi con la divisa del club o comparire come dirigente al fianco dei tesserati della società giallorossa. E di certo non avrebbe potuto prendere posizioni per difendere la squadra dopo una decisione arbitrale contestata”.

Per la Gazzetta Ranieri ha sbagliato tempi e modi

Più severa la Gazzetta dello sport che titola il suo fondo: “Ranieri, così no” e scrive che “andava detto subito. Un uomo della sua esperienza non può non aver capito la situazione di emergenza in cui versa la Nazionale e di conseguenza il danno che ha finito per provocare a tutto il movimento con il suo dietrofront. Anche il modo desta qualche perplessità e stride con l’eleganza di uno splendido signore settantenne: una scelta così non può essere comunicata al presidente federale via Whatsapp, come fanno i ragazzi quando non hanno il coraggio di lasciare la fidanzata”.

L’attacco di Capuano

A ruota arriva il tweet del giornalista di Panorama Giovanni Capuano: “Comunque anche Ranieri che prima accetta, manda la lista dei collaboratori, fa fare alla Figc tutti i passi formali e poi ci ripensa, rifiutando l’Italia nel momento dell’emergenza e creando molti più problemi di quanto già ce ne fossero se avesse declinato subito l’offerta… Ecco, anche Ranieri non è che ne esca proprio benissimo da questa storia”.

I tifosi difendono Ranieri

Fioccano le reazioni: “Piuttosto di criticare Gravina si metterebbe pure a dire che saltare i mondiali non sarebbe poi così negativo” e poi: “Ranieri se ne esce da gran signore quale è” e anche: “Eh sì. Ci vuole un obbedisco alla garibaldina, accettare tutte le imposizioni della FIGC, essere usato come un Kleenex per poi trovarsi con la credibilità bruciata, alla porta, da vero perdente. E magari, alla fine della giostra, in conferenza stampa bisogna dire pure “è colpa mia, non ho inciso” e ancora: ” Ranieri non esce bene. Ma benissimo. Vada qualcun altro a togliere le castagne dal fuoco a Gravina”

C’è chi scrive: “Avete creato voi Ranieri allenatore montando un caso . Ed adesso perché non accetta (come logico) gli gettate addosso la croce? Giù la mani da Ranieri” e anche: “Quando presero sVentura come allenatore della Nazionale, Ranieri dopo la vittoria della premier era al secondo anno di Leicester. Forse chiamarlo quella volta, con un curriculum di tutto rispetto, invece che sVentura sarebbe stato più giusto ed ora ha fatto non bene benissimo a rifiutare” e ancora: “Potevano chiamarlo l’anno scorso Ranieri… Che pensano, che è un burattino da poter gestire a loro comodo? Non vuole più allenare. Altrimenti avrebbe continuato con la sua Roma”.

Il web è un fiume in piena: “Doveva accettare per forza?? Perché non chiede le dimissioni di Gravina?? Unico responsabile di questo schifo!” e poi: “La Roma sarà danneggiata in campionato quest’anno. Saranno queste le ripicche di questo ominicchio che guida lo sport più popolare e glorioso in Italia” e anche: “Ma ha fatto bene. All sua età poi…il doppio incarico, mah. Con tutto l’entusiasmo non poteva lui sostenere gli errori della FIGC tutta. Erano evidenti negli anni scorsi oggi sono lampanti e se non se ne vatti tutti domani, non a fine settimana, domani, è già troppo tardi” e infine: “Alla Nazionale NON si dice no. Ranieri, grande uomo di sport, ai miei occhi con questa retromarcia ha macchiato la sua carriera”.

